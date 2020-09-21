Фото: Андрей Старостин Россия возобновляет авиасообщение с Киргизией и еще тремя странами Фото: Андрей Старостин

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, с 27 сентября — с Кореей, которое было прервано из-за пандемии новой корнавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в пояснительной записке к документу.

Самолеты будут летать в указанные страны с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (Сеул) – 27 сентября.

Данное решение было принято 18 сентября на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как сообщало агентство «Башинформ», на территорию Куюргазинского района республики приехали 29 автобусов со следующими в Киргизию гражданами. Все они возвращались к себе на родину после заработков в Москве и Санкт-Петербурге. У них возникли сложности с дальнейшим переездом в Оренбургскую область и пересечением границы Казахстана. Оренбуржье закрыло свои границы из-за пандемии по COVID-19. В настоящее время в Башкортостане находятся 1714 мигрантов, из них 1248 — мужчины, 374 — женщины. Среди женщин есть 24 беременные, 55 малолетних детей. 70 человек прибыли из Санкт-Петербурга, остальные из Москвы.

Для жителей Киргизии, которые не могут выехать в свою страну из-за закрытия границы, организовали досуг. В ожидании выезда гости из Кыргызстана играют в волейбол, участвуют в соревнованиях по армрестлингу. Желающие могут посмотреть советские кинофильмы.