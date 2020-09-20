Фото: Рушана Ибраева Кто взял «Бирскую крепость» - в Башкирии прошел фестиваль исторической реконструкции Фото: Рушана Ибраева

В Башкирии под Бирском прошел в субботу 19 сентября фестиваль исторической реконструкции «Река времени». В нем приняли участие почти 200 реконструкторов из разных регионов России и городов республики.

Вход на фестиваль был свободный, и гости, приехавшие не только из Бирска, но из Уфы, соседних населенных пунктов, могли познакомиться с обмундированием военных разных времен, с предметами была, оружием.

Фестиваль традиционно проходил в историческом парке «Бирская крепость» на высоком берегу Белой.

Главное событие фестиваля — масштабные постановки боев. В парке созданы укрепления, вырыты окопы, траншеи, построены блиндажи. Бои стрельцов за крепость, большое сражение времен Великой Отечественной войны — настоящие залпы, взрывы снарядов создавали впечатление присутствия в гуще самых настоящих боев.

Ружья стрельцов стреляли порохом, не обошлось без осечек, но те, что выстрелили, произвели большой эффект на гостей.

Клубы реконструкторов объединяют увлеченных людей разных профессий. Чтобы пошить костюмы, максимально приближенные к эпохе, они ищут и заказывают ткани по всему миру. Так, для шинели немецкого офицера ткань подходящего серо-зеленого оттенка заказывали в Белоруссии.

Поисковые отряды передают энтузиастам различную утварь, найденную на месте раскопок, реконструкторы тщательно восстанавливают ее. Так, котелки и чайники времен Великой Отечественной войны, из которых ели и пили в полевом лагере под Бирском «солдаты» — настоящие, с сохранившимися подписями полков военных времен.

В этом году помимо стрельцов и солдат времен Второй мировой свои лагеря в парке «Бирская крепость» установили кочевые башкиры, воины времен войны 1812 года, гражданской войны, а также их «жены», одетые в духе соответствующей эпохи.