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В Уфе открылась четвертая в мире стела, посвященная правам человека

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе открылась четвертая в мире стела, посвященная правам человека Фото: Валерий Шахов

Уфа стала четвертым городом в мире, где установлена стела, посвященная Всеобщей декларации прав человека.

Новый арт-объект появился на пересечении улиц Мустая Карима и Коммунистической, неподалеку от Гостиного двора.

Мероприятие прошло в рамках прошедшего в Уфе фестиваля прав человека и гражданских инициатив «Город Прав».

Как сообщили организаторы форума, стелу спроектировали в уфимской мастерской архитектора Дмитрия Винкельмана на средства гранта Фонда содействия гражданскому обществу РБ.

После открытия пользователи соцсетей обнаружили ошибки в написании двух слов.

Один из организаторов форума заверил, что опечатки с тексте допущенные на этапах проектирования и изготовления стелы легко устраняются.

«Факт их наличия привлек к себе много внимания активных пользователей соцсетей, моих добрых друзей. И слава Богу, что они из заметили, а мы можем быстро устранить их. Объектов, которые становятся символами территорий не много. Стела «Всеобщая декларация прав человека» станет одним из таких уфимских объектов», — сказал Валериан Гагин.

«Душа радуется, когда видишь в Уфе новый стильный городской объект. Между прочим, первый такой в России. Прекрасный подарок к дню рождения Совета по правам человека Республики Башкортостан», — написала на своей странице в Facebook Кристина Абрамичева.

ИА «Башинформ»
Теги: права человека
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