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В Уфе на аварийно-опасном участке дороги появился необычный патрульный автомобиль

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе на аварийно-опасном участке дороги появился необычный патрульный автомобиль Фото: Ксения Калинина

В столице Башкирии на первом километре трассы Уфа-Оренбург появился необычный патрульный автомобиль. Макет выглядит как настоящая машина ДПС: по габаритам, цветовой гамме и опознавательным знакам. Вечером у машины автоматически включаются проблесковые маячки. Картонный макет появился здесь не случайно, так как данный участок дороги – опасный – с начала этого года здесь произошло почти 130 аварий, в том числе с пострадавшими.

Госавтоинспекция Уфы вышла с инициативой в Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству по изготовлению и установке макета патрульного автомобиля, которая была поддержана.

Руководитель группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по республике Линар Зиннуров рассказал агентству «Башинформ» о нестандартном способе профилактики ДТП.

- Почему именно автомобиль, а не силуэт сотрудника ГИБДД или ребенок?

— Была выбрана именно патрульная машина, так как мы считаем, что водители, увидев патрульный автомобиль, снижают скорость и стараются не нарушать правила дорожного движения. Данный автомобиль позволяет быть заметным издалека за счет проблесковых маячков, особенно в ночное время и в условиях плохой погоды.

Несколько лет назад в Уфе в практику была введена установка макетов с силуэтами школьников. Такие макеты размещены возле некоторых образовательных учреждений, которые расположены около оживленной проезжей части. Они оснащены светоотражающими элементами, которые в темное время суток или в условиях недостаточной видимости становятся заметными для водителей на расстоянии, тем самым, позволяют заблаговременно снизить скорость и быть внимательнее, приближаясь к пешеходному переходу.

- Сколько всего таких макетов в Уфе? На каких дорогах и перекрестках появятся?

— Этот макет пробный и установлен в качестве эксперимента. Дополнительно планируется изготовить и установить такие же макеты, они будут размещены еще на нескольких аварийно-опасных участках дорог в столице. Главная цель — дисциплинировать водителей и мотивировать их к соблюдению правил дорожного движения.

- Действенна ли такая мера воздействия на водителей?

— Так как в Уфе подобная практика является экспериментальной и в единственном экземпляре, и так как с момента установки макета прошло немного времени, мы пока не можем сказать, насколько действенной будет эта мера. Об этом мы сможем сказать, только сравнив показатели дорожных происшествий на том или ином участке дороги.

Между тем, водители уже оценили дорожную новинку. По их словам, на каком-то подсознательном уровне, заметив знакомые очертания авто ГИБДД, они начинают сбавлять скорость. Макет машины на данном месте не навсегда – его периодически будут устанавливать на других аварийных участках дорог, чтобы автолюбители не теряли бдительность.

Ксения Калинина
Теги: ГИБДД РБ, безопасность
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