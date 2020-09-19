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19 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на первый осенний общегородской субботник вышли более 25 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа

Фото: администрация г.Уфа

В Уфе 19 сентября на первый осенний общегородской субботник вышли более 25 тысяч человек, сообщает мэрия. Мероприятие объединило старт очередной акции экопроекта «Зеленая Башкирия» и проведение акции «Всемирный день чистоты «#СДЕЛАЕМ2020».

В городе было задействовано 20 площадок проведения уборки территорий и благоустроительных работ.

Было очищено от мусора более 10 тысяч кв.м, в том числе внутриквартальных и придворовых территорий, парков, скверов и лесопарков. Было собрано 2645 кубометров мусора.

Также в рамках акции «Зеленая Башкирия» участники высадили 1107 деревьев и 198 кустарников. Всего в течение года запланировано высадить около 20 тысяч зеленых насаждений.

ИА «Башинформ»
Теги: субботник
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