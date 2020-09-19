В Туймазинском районе найден живым потерявшийся в лесу 81-летний Михаил Трофимов
Фото: МЧС по РБ, «Лиза Алерт Башкортостан»
В Туймазинском районе найден живым потерявшийся в лесу 81-летний Михаил Трофимов.
Пенсионер ушел в лес в районе села Куюктамак 18 сентября, но домой не вернулся.
На его поиски были направлены местные спасатели, сотрудники полиции, глава сельского поселения. Также к поискам подключилось 16 волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».
Сегодня, 19 сентября, утром мужчина был найден живым волонтерами поискового отряда.