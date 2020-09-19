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19 сентября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Акъяре в 2021 году начнут строительство насосных станций для решения проблем с водой

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Основной проблемой села Акъяр Хайбуллинского района является водоснабжение населенного пункта.

Жители неоднократно обращали внимание на эту проблему. Существующая насосная станция построена в 1990 году. В связи с расширением населенного пункта система водоснабжения не справляется с потребностями села. В летние месяцы часть районного центра испытывает большие проблемы с водой.

В прошлом году по поручению главы Башкортостана была разработана разработана проектно-сметная документация строительства насосных станций 1-го и 2-го подъемов. Стоимость проекта составила 6,9 млн рублей. Уже получено положительное заключение госэкспертизы. Общая стоимость строительства насосных станций оценивается в 88,2 млн рублей.

Глава Башкортостана Радий Хабиров после осмотра водохранилища и знакомства с проектом дал поручение включить данный объект в РАИП на 2021 год и уже весной будущего года приступить к строительству. Строители рассказали, что будет проведено бурение дополнительных скважин на 1 подъёме, прокладка дополнительной ветки водовода, обустройство дополнительных резервуаров на 2 подъёме. Всё это позволит увеличить объём подаваемой в село воды и бесперебойно снабжать водой население Акъяра численностью более 8000 человек.

Азат Гиззатуллин
Теги: рабочие поездки
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