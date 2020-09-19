Радий Хабиров: Мы сняли республику с тормоза, и она набирает обороты

Фото: Олег Яровиков



















Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил глав городов и районов за слаженную работу в период пандемии коронавируса, а также за высокую организацию голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации и выборов в органы местного самоуправления, которые состоялись 13 сентября.

«Мы с вами живём в очень интересное время, становимся сильнее и крепче, набираемся бесценного опыта. Мы сняли республику с тормоза, и сейчас она постепенно набирает обороты. Это подтверждается высокой оценкой наших действий федеральным центром и неплохими экономическими показателями. Наша с вами главная задача — дальнейшее развитие экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций. В этом направлении многие из вас уже научились работать. Так, за первое полугодие объём инвестиций в республику вырос почти на 9 процентов. Предстоящий 2021 год будет для нас, как и для всей страны, непростым в экономическом плане. Это обусловлено и снижением доходов от добычи нефти, и последствиями пандемии коронавируса. Но мы с уверенностью смотрим в будущее. И я считаю, что все планы, которые мы ставили для себя к 2024 году, выполним и перевыполним», — сказал Радий Хабиров.

Участники семинара обсудят актуальные вопросы социально-экономического развития региона, организации работы с твёрдыми бытовыми отходами, развития туризма, а также ход реализации в Башкортостане национальных проектов.