Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.03

EUR 88.95

20 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Мы сняли республику с тормоза, и она набирает обороты

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил глав городов и районов за слаженную работу в период пандемии коронавируса, а также за высокую организацию голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации и выборов в органы местного самоуправления, которые состоялись 13 сентября.

«Мы с вами живём в очень интересное время, становимся сильнее и крепче, набираемся бесценного опыта. Мы сняли республику с тормоза, и сейчас она постепенно набирает обороты. Это подтверждается высокой оценкой наших действий федеральным центром и неплохими экономическими показателями. Наша с вами главная задача — дальнейшее развитие экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций. В этом направлении многие из вас уже научились работать. Так, за первое полугодие объём инвестиций в республику вырос почти на 9 процентов. Предстоящий 2021 год будет для нас, как и для всей страны, непростым в экономическом плане. Это обусловлено и снижением доходов от добычи нефти, и последствиями пандемии коронавируса. Но мы с уверенностью смотрим в будущее. И я считаю, что все планы, которые мы ставили для себя к 2024 году, выполним и перевыполним», — сказал Радий Хабиров.
Участники семинара обсудят актуальные вопросы социально-экономического развития региона, организации работы с твёрдыми бытовыми отходами, развития туризма, а также ход реализации в Башкортостане национальных проектов.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров, семинар глав муниципалитетов
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Из-за увеличения прибывающих граждан Киргизии ограничено передвижение в 7 районах Башкирии
Из-за резкого увеличения прибывающих в Башкирию граждан Киргизии ограничено передвижение в 7 районах республики. На территорию региона продолжают прибы
В Уфе хотят снести гостиницу Lido на территории Олимпик-парка
В Уфе хотят снести гостиницу Lido на территории Олимпик-парка. Возбуждено исполнительное производство о принудительном сносе здания. Как сообщил бизнес
В Башкирию должны были прибыть более 3,5 тысячи киргизов - ГК ЧС
В Башкирию с 16 сентября начали прибывать колонны автобусов с гражданами Кыргызстана, сообщил «Башинформу» председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным си
В Башкирии от коронавируса умерли две женщины: 49 и 66 лет
В Башкирии две женщины 49 и 66 лет скончались от подтвержденного у них COVID-19, сообщает региональный Минздрав. У 49-летней уфимки, помимо подтвержд
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть