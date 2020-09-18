В Башкирии прекращены поиски 43-летнего Роберта Мушегяна, мужчина погиб
В Башкирии поисковики прекратили поиски 43-летнего Роберта Мушегяна. Мужчина пропал 7 сентября.
Спустя 11 дней со дня пропажи стало известно, что житель села Булгаково найден, его обнаружили мертвым.
На официальной странице добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»-Башкортостан поисковики выразили соболезнования родным и близким.
О подробностях пропажи и гибели не сообщается.
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В Башкирии прекращены поиски 43-летнего Роберта Мушегяна, мужчина погиб
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