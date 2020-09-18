Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии 290 отцов находятся в «декретном» отпуске и ухаживают за детьми Фото: ИА «Башинформ»

293 жителя Башкирии находятся в отпуске по уходу за детьми и занимаются их воспитанием детей, пока мамы малышей работают.

Как сообщили в Фонде соцстраха республики, именно такое количество пап в «декрете» оформили отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получают пособия. Всего в Башкортостане «декретные» получают 27 тысяч работающих граждан. За 2,5 месяца действия «Прямых выплат» региональное отделение ФСС перечислило таких пособий на сумму 567 млн рублей.

Стереотип, что в отпуске по уходу за ребенком может находиться только женщина, с годами уходит в прошлое.

В Фонде напомнили, что согласно действующему законодательству право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет с выплатой соответствующего пособия имеет один из родителей или другой член семьи, фактически осуществляющий уход за ребенком. В семьях, где воспитываются сразу несколько малышей — двойня, тройня, погодки, мать имеет право оформить отпуск за одним ребенком, а отец — за другим. Размер пособия рассчитывается одинаково для всех — 40% от среднего заработка гражданина, оформляющего отпуск, за предшествующие два календарных года.

Также в ведомстве сообщили, что есть максимальная и минимальная сумма пособия, которые каждый год меняются. В этом году верхняя планка — 27 984,66 рублей, а минимальная сумма с учетом районного коэффициента в республике составляет — 7 764,80 рублей. При этом совершенно не имеет значения, какой это по счету в семье ребенок.

Кроме этого, законодательством предусмотрено, что граждане могут работать на условиях неполного рабочего времени, находясь при этом в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. В таком случае им выплачивается пособие в полном размере и заработная плата в соответствии с отработанным временем.

Справка. «Декретным» отпуск по беременности, родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет назвали в 1917 году, когда был принят «Декрет о страховании на случай болезни». Согласно документу, женщины получили право на оплачиваемый дородовой и послеродовой отпуск общей длительностью 112 дней.