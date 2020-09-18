Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.19 ↑

EUR 88.63 ↑

18 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«От 55 до 90 поднимем»: Радий Хабиров сообщил, насколько вырастут платежи за вывоз мусора

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире Business FM сообщил, до каких пределов планируется повысить платежи за вывоз мусора в республике, и объяснил причины их повышения.

Руководитель региона подчеркнул, что изначально в республике, «несмотря на противоречие законам экономики», были установлены одни из самых низких в России тарифов на вывоз мусора.

Напомним, с января 2019 года на всей территории Башкортостана действовала единая установленная плата — в населенных пунктах, где до этого вывозился мусор, плата составляла 70 рублей с человека, а где мусор начали вывозить только после начала «мусорной реформы» — 35 рублей с человека.

﻿«Мы дали год нашим региональным операторам, чтобы они создали систему вывоза. 40% населения республики — сельское население. В селах не было контейнерных площадок. За этот год мы где-то 50% региона обеспечили контейнерными площадками. Регоператорам предусмотрели субсидирование на закупку техники. Сначала из деревень ничего не вывозилось, договорились с региональными операторами, что они начнут вывозить. Сначала каждый месяц, сейчас один и даже где-то два раза в неделю. Сейчас первый этап мусорной реформы мы проходим. Он заключается в том, чтобы решить маленькую тактическую задачу — вывозить мусор. Но мусор еще нужно сортировать и утилизировать. Поэтому сумма, которую мы хотим чуть-чуть поднять, должна пойти на мусоросортировочные и мусороутилизирующие станции. Коллеги предложили существенно поднять — до 90 рублей в селах. Я их отправил обратно. Я полагаю, что в сельских населенных пунктах где-то в районе от 55 до 90 (рублей с человека — прим. авт.) поднимем», — сказал Радий Хабиров.
7 сентября на совещании в Правительства были озвучены новые размеры платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по пяти зонам деятельности региональных операторов. В сентябре платежи за вывоз мусора еще остаются прежними, сообщал «Башинформ».

ИА «Башинформ»
Теги: мусор, ТКО, платежи
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе планируют построить дублер проспекта Салавата Юлаева
В разрабатываемый Генплан развития Уфы на период до 2040 года включен пункт о создании новой меридиональной магистрали – Западного диаметра. Многополосн
В Башкирии принят закон «о тихом часе», вводящий запрет на шумный ремонт в квартирах
Депутаты Госсобрания Башкортостана сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии приняли в окончательном чтении закон, запрещающий проводить шумны
В Башкирии с начала года в пожарах погибли 154 человека
В Башкирии с начала года в пожарах погибли 154 человека, сообщает республиканский комитет по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, 73 человека
Коронавирус в Башкирии: Заразились депутаты парламента; от COVID-19 умер молодой мужчина
В Башкирии новой коронавирусной инфекцией заразились депутаты Госсобрания, а также работники секретариата парламента. Борьба с COVID-19: что еще прои
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть