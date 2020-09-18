«От 55 до 90 поднимем»: Радий Хабиров сообщил, насколько вырастут платежи за вывоз мусора

Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире Business FM сообщил, до каких пределов планируется повысить платежи за вывоз мусора в республике, и объяснил причины их повышения.

Руководитель региона подчеркнул, что изначально в республике, «несмотря на противоречие законам экономики», были установлены одни из самых низких в России тарифов на вывоз мусора.

Напомним, с января 2019 года на всей территории Башкортостана действовала единая установленная плата — в населенных пунктах, где до этого вывозился мусор, плата составляла 70 рублей с человека, а где мусор начали вывозить только после начала «мусорной реформы» — 35 рублей с человека.

﻿«Мы дали год нашим региональным операторам, чтобы они создали систему вывоза. 40% населения республики — сельское население. В селах не было контейнерных площадок. За этот год мы где-то 50% региона обеспечили контейнерными площадками. Регоператорам предусмотрели субсидирование на закупку техники. Сначала из деревень ничего не вывозилось, договорились с региональными операторами, что они начнут вывозить. Сначала каждый месяц, сейчас один и даже где-то два раза в неделю. Сейчас первый этап мусорной реформы мы проходим. Он заключается в том, чтобы решить маленькую тактическую задачу — вывозить мусор. Но мусор еще нужно сортировать и утилизировать. Поэтому сумма, которую мы хотим чуть-чуть поднять, должна пойти на мусоросортировочные и мусороутилизирующие станции. Коллеги предложили существенно поднять — до 90 рублей в селах. Я их отправил обратно. Я полагаю, что в сельских населенных пунктах где-то в районе от 55 до 90 ( рублей с человека — прим. авт.) поднимем», — сказал Радий Хабиров.