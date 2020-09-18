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В Уфе в парке им. Ленина появятся кафе, амфитеатр, обзорная площадка и выставочный зал

ОБЩЕСТВО
Фото: 2gis.ru

В Уфе в парке им. Ленина появятся кафе, амфитеатр, обзорная площадка и выставочный зал Фото: 2gis.ru

В Уфе в парке им. Ленина появятся кафе, амфитеатр, обзорная площадка и выставочный зал. Этот вопрос обсуждали 17 сентября в Кировском районе Уфы на общественных слушаниях по проекту благоустройства парка имени Ленина.

«Парк Ленина — один из старейших парков столицы республики и является визитной карточкой Уфы. Его обновление позволит создать современное общественное пространство», — отметил первый заместитель главы администрации Кировского района Рустем Самигуллин.

На встрече присутствовали активные жители города — представители общественных, молодежных, образовательных, национальных, культурных и спортивных организаций.

В ходе реконструкции планируется максимально сохранить существующие мемориальные комплексы. В планах создать кафе, амфитеатр, обзорную площадку, выставочный зал и другие элементы.

Это первая встреча по обсуждению проекта реконструкции парка Ленина. Все поступившие предложения и пожелания будут аккумулированы и переданы в Главархитектуру.

Как отметили собравшиеся, самое важное, что судьба парка небезразлична горожанам, и они хотят видеть в нем современное комфортное пространство.

ИА «Башинформ»
Теги: парк Ленина, благоустройство
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