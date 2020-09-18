Фото: Олег Яровиков Православные Башкирии 21 сентября отметят праздник Рождества Пресвятой Богородицы Фото: Олег Яровиков

Православные Башкортостана 21 сентября отпразднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это непереходящий праздник, то есть дата его остается неизменной каждый год. Праздник по православной традиции продолжается 6 дней, с 20 по 25 сентября. Этот период включает предпразднство и попразднство. Предпразднство — один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство — такие же дни после праздника. Накануне праздника вечером совершается праздничное всенощное бдение с литией и освящением хлебов. Праздник традиционно считается женским днем, когда женщину нужно почитать как продолжательницу рода. Считается, что в этот день нужно просить о самом сокровенном — и Богородица обязательно поможет.

Для тех семейных пар, у которых нет детей, особенно актуально в праздник молиться о рождении ребенка. В такой день в народе было принято молиться Пресвятой Богородице обо всем, что тревожило душу. Считалось, что ни одна молитва, произнесенная в этот день, не останется без внимания.

В храмах Салаватской епархии в день Рождества Богородицы будет совершена праздничная Божественная литургия, а также в этот день свой престольный праздник отметит главный храм Башкортостанской митрополии — кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы Уфы

О Рождестве Богородицы и о её родителях говорится в апокрифическом Протоевангелии от Иакова. Там повествуется, что у благочестивых Иоакима и Анны, которые жили в Иерусалиме, долгое время не было детей. Они очень страдали от этого, также в то время бесплодие считалось знаком гнева Божия. И вот однажды, когда они порознь молились о даровании им ребенка, обоим было видение ангела, возвестившего, что Господь внял их молитвам и об их потомстве будут говорить во всём мире. После этого благовестия Анна зачала. Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и, как было тогда в обычае, отдать его в Иерусалимский храм для служения и воспитания до совершеннолетия. Через девять месяцев Анна родила дочь, которую назвали Марией, в будущем матерью Иисуса Христа.

На иконе Рождества Пресвятой Богородицы изображается святая Анна, мать Девы Марии, и сама Мария. Обыкновенно святая Анна изображается полулежащей на ложе. Её голову обрамляет нимб — символ святости. Богородица бывает представлена в виде спеленутого младенца с нимбом вокруг головы, на руках у повивальной бабки, которая, в свою очередь, изображается сидящей на невысоком сиденье. Иногда на иконе Рождества Пресвятой Богородицы изображается и святой Иоаким.