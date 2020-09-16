Жители дома по ул.Шота Руставели будут оспаривать общественные обсуждения

Жители дома №5 по ул. Шота Руставели в Уфе будут оспаривать общественные обсуждения по строительству во дворе высотки, судебное заседание назначено на 21 сентября.

В среду, 16 сентября, на место строительства многоэтажного дома выехал глава Башкирии Радий Хабиров и поручил остановить строительные работы и в течение двух дней вывезти всю технику.

Жительница дома, член инициативной группы Алла Яковлева призналась, что именно этого они добивались и не сомневались, что победят.

«За это я готова и 30 суток отсидеть. Предстоит большая работа — нужно решить, что будет во дворе: парк, сквер, детская, спортивная площадка. Нужен и детский сад — сейчас в группах по 42 ребенка. Будем сотрудничать с мэрией», — сказала Алла Яковлева.

По словам жителей, в настоящее время на стройке тишина, людей нет.

Напомним, во дворе дома №5 по ул. Шота Руставели планировалось строительство 34-этажного здания. После начала работ на стене соседнего дома появилась трещина. Жители связали разрушение дома со строительством и выступали резко против ее продолжения: останавливали технику, объявляли голодовку, устраивали одиночные пикеты у мэрии, ездили в Москву на Красную площадь.

Активистов штрафовали и задерживали. Активистка Алла Яковлева была арестована на трое суток.