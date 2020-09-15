от @larus_84, Instagram

Фото: от подписчиков группы "Моя Уфа | Новости", Vk, Instagram Башкирию заполонили грибы-гиганты Фото: от подписчиков группы "Моя Уфа | Новости", Vk, Instagram

Жители Башкирии поделились в соцсетях своими необычными лесными находками — в разных районах республики были обнаружены грибы-гиганты. Огромные грибы-дождевики найдены в Мечетлинском, Татышлинском, Учалинском, Салаватском и Баймакском районах. Средний вес «мутантов», так жители республики назвали эти грибы, составляет 4-6 кг.

Обильный урожай подобных грибов вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей.

«В Мечетлинском районе до колена вырастают, только их никто не собирает. Мы раньше собирали для лекарственных целей. Но почему-то никто их не ест. Вот и растут огромные. Один год размером с подушку находили. А в этом году мама сказала, что самый крупный гриб, который она видела, был ей до колена», — сообщила местная жительница.

«Мы в детстве их разбивали всегда. Он считался несъедобным», — написал подписчик группы «Моя Уфа | Новости» «ВКонтакте».

Мирас Зарипов, Vk

«Тоже вот думаю, съедобные ли они? Мы тоже их не собирали и не собираем. И вообще,таких мутантов нам не разрешали брать, вдруг радиация?», — заметила подписчица.

Светлана Муллагалиева, Vk

По мнению специалистов, такая аномалия с грибами могла произойти из-за обильных осадков в августе, которые пришли после засухи.

Ранее в Салаватском районе возле деревни Комсомол любители тихой охоты нашли в лесу гигантский гриб: весы показали чуть больше 3 кг.

издание "На земле Салавата"

Съедобный гриб размером с лошадиную голову был найден и в Баймакском районе. Хозяева «улова» разделали большой гриб и приготовили жаркое на 20 человек.