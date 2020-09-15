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В Уфе началась подача тепла в детские сады, школы и больницы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе началась подача тепла в детские сады, школы и больницы Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе с сегодняшнего дня начинается подача тепла в детские сады, школы и медучреждения, сообщил на оперативном совещании в мэрии глава администрации столицы Ульфат Мустафин. Соответствующее постановление о начале отопительного сезона в социальных объектах уже подписано.

﻿«В этом году отопительный сезон начинаем немного раньше срока из-за погодных условий. Синоптики пока не прогнозируют «бабьего» лета, ждать мы тоже не можем. Нам важно не допустить всплеска заболеваемости среди детей и школьников», — подчеркнул Мустафин.
Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан добавил, что в ресурсоснабжающие организации города уже поступили 49 заявок о включении тепла, 26 из них от детских садов, 16 — от школ, 7 — от медучреждений. Работа по по подключению этих объектов уже началась.

По словам Ульфата Мустафина, не позднее 22 сентября тепло нужно начать подавать и в жилые дома. Возможно, отопление включат и раньше.

Сегодня на оперативке в республиканском правительстве сообщили, что отопительный период по Башкирии стартует 21 сентября.

ИА «Башинформ»
Теги: отопление
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