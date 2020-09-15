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В Балтачевском районе Башкирии открылись долгожданные школа и детсад

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Балтачевского района

В Балтачевском районе Башкирии открылись долгожданные школа и детсад Фото: администрация Балтачевского района

В деревне Штанды Балтачевского района открылась долгожданная школа с совмещенным детсадом, сообщили в Госстрое Башкирии.

Строительство началось в августе 2018 года. Площадь здания превышает три тысячи квадратных метров.

Как пояснили в ведомстве, новая школа рассчитана на 80 детей, детский сад — на 40 детей. И школа, и детсад оснащены современным оборудованием, отвечающим всем требованиям безопасности.

Раньше дети учились в деревянной одноэтажной школе, без спортзала, со столовой в соседнем здании.

Сейчас это настоящий образовательный комплекс со своей котельной и электрической подстанцией, внутри современные кабинеты, включая компьютерный класс и лингафонный кабинет для изучения родных и иностранных языков, столовую, библиотеку, спортивный зал с раздевалкой и душевыми кабинами.

«Новый детсад рассчитан на две группы. Всё оборудование в нем подобрано с учетом возрастных особенностей малышей. В просторных помещениях созданы все условия для полноценного и гармоничного развития», — подчеркнули в пресс-службе Госстроя Башкирии.
На прилегающей к зданию территории размещен целый комплекс спортивных сооружений. Среди них — баскетбольная площадка, футбольное поле, беговая дорожка, гимнастический блок.

Для дошкольников предусмотрены свои игровые и гимнастические площадки.

Несмотря на то, что в Штандах много молодых семей с детьми, детсада здесь никогда не было.

Ранее сообщалось, что в новой школе кроме местных детей также будут учиться дети из четырех ближайших деревень — Мата, Ардагышево, Тошкурово и Манагазово.

Галина Бахшиева
Теги: школа, детсад
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