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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии смогут проверить состояние щитовидной железы за одно посещение

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: 123RF

Жители Башкирии смогут проверить состояние щитовидной железы за одно посещение Фото: 123RF

Зачастую плохое самочувствие и «разбитость» списывают на усталость и жизненные обстоятельства. Тем не менее, истинной причиной могут быть проблемы с щитовидной железой – этот орган расположен в шее и отвечает за обмен веществ в организме.

Если представить наше тело как оркестр, то дирижирует им именно щитовидная железа – она влияет на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическую активность, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Считается, что стресс – источник многих болезней, но сам по себе он не приводит к развитию заболеваний «щитовидки». Скорее наоборот – симптомы стресса могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции «щитовидки».

Стоит насторожиться, если вы без видимых причин стали есть гораздо больше, спать хуже и утомляться быстрее – виновницей этого «праздника» может быть именно щитовидка.

Женщинам особенно рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.

Узнать состояние «щитовидки» можно за одно посещение любого отделения Лаборатории «Гемотест» в Республике Башкортостан: до 31 октября стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день.

В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трех гормонов, от которых зависит обмен веществ: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Исследование займет 1 день, а его результаты можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Республике Башкортостан:

Уфа

ул. Первомайская, 37

просп. Октября, 172

Ленина, 43

Стерлитамак

Гоголя, 98

Ишимбай

просп. Ленина, 66

Теги: здоровье, щитовидная железа, Гемотест
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