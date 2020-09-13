Впервые на Южном Урале энтузиасты взошли на вершину-тысячник на моноколесах











Проект Велотропа «Европа-Азия» помогает объединять людей совершенно разных направлений. В Уфе существует сообщество людей, передвигающихся на моноколесах.

Моноколесо — электрический самобалансирующийся уницикл (моноцикл) с одним колесом и расположенными по обе стороны от колеса подножками. Как правило, оно используется для передвижения в городе или по проселочным дорогам. Моноколесо является очень экологичным видом транспорта: использует электричество и не портит природу.

Представитель Уфимского ЭлектроКлуба Эльдар Хайруллин решил собрать команду и въехать на вершину горы Ялангас (высота 1297 м) на моноколесах. Группа взошла на вершину, причем «в седле» удалось проехать до 90% пути. Использование на маршруте моноколеса существенно увеличило скорость передвижения группы.

«По результатам такого эксперимента можно сказать, что использование моноколес для путешествий на Южном Урале обладает огромным потенциалом. Ведь, с одной стороны, безопасная скорость передвижения на таком устройстве может достигать до 40 км/ч (по асфальту) при запасе хода до 90 и более км. С другой стороны, моноколесо способно передвигаться по тропам, где могут проехать только велосипед или лошадь. И его всегда можно взять в руки и перенести какое-либо препятствие», — пояснил руководитель проекта велотропа «Европа-Азия» Юрий Глущенко.