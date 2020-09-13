В Башкирии росгвардейцы проверили избирательные участки
Фото: пресс-служба Росгвардии
Сотрудники регионального управления Росгвардии проверили готовность избирательных участков к Единому дню голосования, который проходит сегодня, 13 сентября.
В Уфе и на территории Башкортостана места проведения голосования обследовали сотрудники ОМОН Росгвардии. Взрывотехники и специалисты-кинологи группы разминирования ОМОН с помощью технических средств поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов, а также минно-розыскных собак провели осмотр помещений для голосования и прилегающих территорий избирательных участков. Взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщает пресс-служба ведомства.
Совместно с полицией участки проверили на предмет антитеррористической защищенности, в том числе, исправность систем тревожной сигнализации и работу камер видеонаблюдения, инженерно-техническую укрепленность объектов, а также провели инструктажи с персоналом на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны отработали практические действия групп задержания при поступлении сигнала «тревога» с охраняемого объекта.
По результатам проверок все участки соответствуют необходимым нормам и требованиям.