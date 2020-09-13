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13 сентября Воскресенье

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии росгвардейцы проверили избирательные участки

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники регионального управления Росгвардии проверили готовность избирательных участков к Единому дню голосования, который проходит сегодня, 13 сентября.

В Уфе и на территории Башкортостана места проведения голосования обследовали сотрудники ОМОН Росгвардии. Взрывотехники и специалисты-кинологи группы разминирования ОМОН с помощью технических средств поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов, а также минно-розыскных собак провели осмотр помещений для голосования и прилегающих территорий избирательных участков. Взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщает пресс-служба ведомства.

Совместно с полицией участки проверили на предмет антитеррористической защищенности, в том числе, исправность систем тревожной сигнализации и работу камер видеонаблюдения, инженерно-техническую укрепленность объектов, а также провели инструктажи с персоналом на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны отработали практические действия групп задержания при поступлении сигнала «тревога» с охраняемого объекта.

По результатам проверок все участки соответствуют необходимым нормам и требованиям.

ИА «Башинформ»
Теги: выборы
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