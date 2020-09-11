В Уфе стартовал полуфинал конкурса «Учитель будущего»

























В Уфе начались испытания полуфинала профессионального конкурса «Учитель будущего» Приволжского федерального округа.

Седьмой полуфинал стартовал в Институте развития образования Республики Башкортостан и пройдет в течение трех дней.

В Уфе собрались 45 команд педагогов из 12 регионов Поволжья: по 9 команд от Нижегородской области и Республики Татарстан, 7 команд от Пермского края, 5 команд от Республики Башкортостан, 4 команды от Оренбургской области, по 3 команды от Самарской области и Чувашской Республики, и по 1 команде от Пензенской области, Республики Мордовия, Саратовской области, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.

Среди педагогов в полуфинале Приволжского федерального округа 18 мужчин. 45 конкурсантов – это учителя до 35 лет. Самой юной участнице 22 года – это старшая вожатая Лариса Малыгина из школы с углубленным изучением отдельных предметов №85 из Нижнего Новгорода, а самый опытный полуфиналист – 58-летняя Лидия Николаевна Агаева, которая работает учителем английского языка в лицее № 1 города Стерлитамака (Республика Башкортостан).

Конкурсные испытания полуфинала пройдут в течение трех дней и подготовлены в формате «педагогического триатлона», дебатов и разбор педагогических ситуаций.

Первый всероссийский конкурс учительских команд «Учитель будущего» был запущен 19 ноября 2019 года президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России.

Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могли как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, окружные полуфиналы и финал.

Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, уже открыт доступ к электронной библиотеке и вебинарам, полуфиналисты получают подарки от партнеров конкурса: издательства «Русское слово» и образовательной платформы «Яндекс.Учебник».

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Участники окружных полуфиналов конкурса «Учитель будущего» станут слушателями образовательной онлайн-программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» по теме «Проектирование адаптивной образовательной среды».

Финалисты конкурса «Учитель будущего» будут приглашены на очную программу постсопровождения, по итогам которой получат удостоверение о повышении квалификации. Очная программа пройдет с ноября текущего года по февраль 2021 года в мастерской управления «Сенеж».