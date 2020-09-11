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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса

ОБЩЕСТВО

Только одному из 50 заболевших коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Российского научного общества иммунологов, научного руководителя Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерия Черешнева.

«Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких… Опыт заключения в республиканской больнице в Сыктывкаре дал положительный (результат), сейчас производство идет», — сообщил Валерий Черешнев и отметил, что искусственная вентиляция легких — довольно тяжелая нагрузка на организм.

На фоне развивающейся пневмонии при COVID-19, когда дыхательная поверхность резко уменьшается, гелий-кислородная подогреваемая до 90-95 градусов смесь заметно превосходит искусственную вентиляцию легких.

Поэтому микробиологи решили усовершенствовать аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, и сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Как сообщал «Башинформ», в Башкирии по данным на 10 часов 10 сентября насчитывался 8 101 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Прирост за сутки составил 29 человек. В регионе жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 30 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, ИВЛ
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