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Ежегодно в среднем 2,5 тыс. жителей Башкирии получают диагноз «алкоголизм»

ОБЩЕСТВО

11 сентября в России отмечается День трезвости. Башстат подготовил аналитику по данным Минздрава Башкирии. Ежегодно в среднем 2,5 тыс. жителям региона ставится диагноз «алкоголизм». В 2019-м от причин, связанных с злоупотреблением спиртным, умерло 519 мужчин и 225 женщин (всего 744 чел.), их средний возраст – 51 год. Среди причин наиболее распространена алкогольная кардиомиопатия (390 случаев) и отравление алкоголем (190).

Интенсивность смертности от алкоголизма составляет 18,4 случаев на 100 тыс. человек и сопоставима с интенсивностью от таких причин, как инфекции (22,2), самоубийства (18,2), все виды транспортных несчастных случаев (12,7).

Коэффициент алкогольной смертности городского населения составил 12 случаев на 100 тыс. человек населения, сельского – 29.

На конец 2019 года наркодиспансерах стояло на учете с диагнозом «алкоголизм» или «алкогольный психоз» 27,5 тыс. мужчин и 8,5 тысяч женщин.

В последние пять лет снято с учета 5,6 тыс. человек, из них более четверти – в связи с выздоровлением (длительным воздержанием), чуть менее четверти – в связи со смертью.

ИА «Башинформ»
Теги: алкоголизм, смертность
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