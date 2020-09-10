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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 106 учителей получат доплаты за подготовку стобалльников

ОБЩЕСТВО

В Башкирии учителя, подготовившие выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, получат доплаты. Соответствующее распоряжение правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Сообщается, что на выплаты учителям направлено 5,3 млн рублей. Всего по итогам экзаменационной кампании ЕГЭ-2020 такую премию получат 106 педагогов.

Соответствующий указ о денежном вознаграждении учителям общеобразовательных учреждений, подготовивших стобалльников, подписал в апреле этого года глава республики Радий Хабиров.

Размер премии составляет 50 тысяч рублей, независимо от количества стобалльников.

Как сообщал «Башинформ», в этом году ЕГЭ сдавали в республике 17,9 тысячи выпускников. Общая явка на экзамены составила в Башкирии 94%. Соответственно, на экзамены не явились 6% выпускников 11 классов. Число стобалльных экзаменационных работ увеличилось в этом году до 127. Из 127 стобалльных работ наибольшее количество приходится на химию (35), русский язык (25), информатику и физику (по 20).

ИА «Башинформ»
Теги: ЕГЭ, премия учителям
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