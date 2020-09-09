Фото: пресс-служба геопарка На месте родной деревни Салавата Юлаева построят туристический комплекс и музей Фото: пресс-служба геопарка

На территории геопарка «Янган-Тау» в ближайшее время появятся новые интересные объекты.

Историко-туристический комплекс «Салауат ере» — на месте, где раньше была деревня Текеево – родина Салавата Юлаева. Тут планируют поставить музей, юртовый глэмпинг, палаточный лагерь, открытое стрельбище и конюшню.

Башкирская деревня — этнографический комплекс «Караван-Сарай» у деревни Новые Каратавлы. Сейчас на этой поляне проходят районные сабантуи, а туристам оно известно в первую очередь как финишная точка большинства сплавов по Юрюзани. Тут планируют построить сплав-стоянку, небольшой эко-отель, парк развлечений, ресторан национальной кухни, проводить ярмарки и мастер-классы по ремеслам.

Геологический музейный комплекс «Золотой гвоздь» — на месте геологического разреза «Мечетлино». Тут будет музей геологии, панорамное кафе, офис-лаборатория для работы приезжих ученых.

Проекты пока разрабатываются. Проектировка и строительство будет вестись за счет внебюджетных средств геопарка. Общая стоимость проекта пока не известна.

Напомним, в июле 2020 года геопарк «Янган-Тау» первым в России и СНГ официально вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО. Для туристической отрасли республики это большой шанс — статус-маркер, показатель качества и безопасности для иностранных туристов.

Геопарк – это такой музей под открытым небом. Экспонатами тут являются горы, пещеры, геологические разрезы. В отличие от национальных парков, за вход платить не нужно — все открыто и доступно для туристов. Подробнее о достопримечательностях читайте в нашем материале «Девять причин приехать в геопарк «Янган-Тау» уже в ближайшие выходные».