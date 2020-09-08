Фото: Общественная палата РБ В Башкирии простились с народным учителем страны Ханифой Искандаровой Фото: Общественная палата РБ

В Салаватском районе простились с народным учителем СССР Ханифой Искандаровой, сообщает пресс-служба Общественной палаты республики. Герой Социалистического Труда, всю свою трудовую жизнь посвятившая работе педагога, ушла из жизни 4 сентября на 93 году жизни.

Ханифа Сиражевна Искандарова родилась 20 марта 1928 года в деревне Яхъя, в семье учителя. Окончив 7 классов начальной школы, работала в колхозе счетоводом. С 1949 года работала учительницей биологии Аркауловской средней школы Салаватского района БАССР. С 1955 по 1956 годы работала учительницей Мещегаровской средней школы, в 1956—1961 — Турналинской школы и Малоязской средней школы, с 1962 по 1991 — учителем Аркауловской средней школы. Педагог посвятила 42 года жизни благородной профессии учителя.

Ханифа Сиражевна прививала ученикам любовь и уважение к труду, проводила занятия на полях и фермах совхоза «Саргамыш», выступала перед работниками совхоза с интересными лекциями и докладами. Вела кружок юного натуралиста, оборудовала в школе кабинет биологии, руководила опытным участком школы, плоды которого были представлены на ВДНХ в Москве. Её педагогический опыт был рекомендован к изучению и широко поддержан в республике.

Учитель прививала детям любовь к труду, родной земле, и навсегда осталась для них по-настоящему близким человеком. Среди ее выпускников много специалистов сельского хозяйства — агрономов, зоотехников, механизаторов, а также медицинских работников, учителей. Своим отношением к сельскому хозяйству, работе на пришкольном участке, садом, выращенным вокруг своего дома, она является образцом для подражания как женщина, мать троих взрослых детей, труженица.

Еще одна грань личности этой женщины — ее искусство оратора. Своими выступлениями на партийных и учительских конференциях и съездах, на собраниях районных и республиканских хозяйственных активов, она заряжала людей своим энтузиазмом, воодушевляла их на самоотверженный и бескорыстный труд по воспитанию достойных граждан. За большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся, Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1968 году, Искандаровой присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Она была депутатом Верховного Совета СССР восьмого и девятого созывов (1970—1979), делегатом XXIV съезда КПСС (1971), делегатом первого Всесоюзного съезда учителей (1968). Трижды избиралась членом Комитета советских женщин.

Светлая память о Ханифе Сиражевне навсегда останется в сердцах ее земляков, учеников, родных.