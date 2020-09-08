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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Школьники могут получить грант за достижения в точных науках - Минобр Башкирии

ОБЩЕСТВО

До 10 октября на портале госуслуг школьники, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, могут подать заявление на получение гранта в размере 125 тысяч рублей.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Башкирии.

«Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Оформить заявку на грант может законный представитель, либо сам школьник, достигший 14 лет, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Решение по выплате гранта будет принято до 1 ноября 2020 года».
К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях.

В заявлении также следует указать реквизиты расчетного счета, открытого в российском банке.

Всего в этом году планируется предоставить гранты 850 школьникам.

Гранты для талантливых российских школьников выделяются в рамках реализации национального проекта «Образование», разработанного по поручению Владимира Путина.

Галина Бахшиева
Теги: нацпроекты, школьники, гранты
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