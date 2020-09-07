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В Башкирии начали работу 65 школьных стоматологических кабинетов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии начали работу 65 школьных стоматологических кабинетов Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане в рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!» в 2019-2020 годах открыли 65 школьных стоматологических кабинетов. Министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве рассказал, что по итогам плановой санации в первом квартале 2020 года специалисты осмотрели более 11 тысяч школьников. Двум из трёх детей потребовалось лечение. Глава Башкортостана поручил своему Контрольному управлению совместно с Минздравом проверить работу школьных стоматологий.

«Если на дверях там висит амбарный замок, буду очень сильно ругаться. Республика вложила в этот проект деньги, и мы вместе с главами районов должны обеспечить работу стоматологических кабинетов. Потому что порой школа — единственное место, где ребёнок может полечить зубы, особенно в сёлах», — сказал Радий Хабиров.
Работа по открытию новых стоматкабинетов в школах населённых пунктов с количеством жителей от 500 до 700 человек будет продолжена.
«В городах муниципальные власти сами должны заниматься этим вопросом, мы же обращаем внимание на сельских ребятишек, чтобы деревенские школы стали базовой точкой для лечения зубов», — уточнил Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: школьные стоматкабинеты, образовательный проект
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