Фото: Олег Яровиков В Башкирии начали работу 65 школьных стоматологических кабинетов Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане в рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!» в 2019-2020 годах открыли 65 школьных стоматологических кабинетов. Министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве рассказал, что по итогам плановой санации в первом квартале 2020 года специалисты осмотрели более 11 тысяч школьников. Двум из трёх детей потребовалось лечение. Глава Башкортостана поручил своему Контрольному управлению совместно с Минздравом проверить работу школьных стоматологий.

«Если на дверях там висит амбарный замок, буду очень сильно ругаться. Республика вложила в этот проект деньги, и мы вместе с главами районов должны обеспечить работу стоматологических кабинетов. Потому что порой школа — единственное место, где ребёнок может полечить зубы, особенно в сёлах», — сказал Радий Хабиров.

«В городах муниципальные власти сами должны заниматься этим вопросом, мы же обращаем внимание на сельских ребятишек, чтобы деревенские школы стали базовой точкой для лечения зубов», — уточнил Радий Хабиров.

Работа по открытию новых стоматкабинетов в школах населённых пунктов с количеством жителей от 500 до 700 человек будет продолжена.