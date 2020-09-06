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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил нефтяников Башкирии с их профессиональным праздником

ПОЛИТИКА
Фото: сайт главы РБ

Радий Хабиров поздравил нефтяников Башкирии с их профессиональным праздником Фото: сайт главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с их профессиональным праздником.

День нефтяника ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября и в этом году пришелся на 6 сентября.

Как подчеркнул Радий Хабиров, Башкирия уверенно входит в число регионов-лидеров по объему переработки нефти.

«Даже в непростых условиях пандемии наш ТЭК сохраняет устойчивые темпы роста, эффективность и конкурентоспособность на российском и зарубежном рынках», — заявил глава Башкирии.
На сегодняшний день на долю отрасли приходится почти половина инвестиционного портфеля республики. Нефтегазовый комплекс играет ключевую роль в экономике региона, обеспечивает реализацию стратегических планов развития, важных социальных программ и инфраструктурных проектов.

«Профессии нефтяника и газовика всегда будут престижными и уважаемыми в нашем обществе. Выражаю глубокую признательность ветеранам. Именно ваш пример, заложенные вами традиции высокого профессионализма и ответственности вдохновляют нынешнее поколение тружеников ТЭК на новые достижения. Искренне благодарю работников нефтегазовой промышленности за упорный каждодневный труд, умение решать сложные производственные задачи», — добавил Радий Хабиров.
Как сообщал «Башинформ», в нефтедобыче и нефтепереработке в Башкирии занято 34,8 тысячи человек — 13% от общей численности работников промышленного сектора, и 3,2% от средней численности работников в целом по республике.

В прошлом году Башкирия по уровню добычи находилась на 8 месте в стране, перерабатывала 8,8% российской нефти, производила 12,8% автомобильного бензина и 11,4% дизельного топлива.

Галина Бахшиева
Теги: Радий Хабиров, день нефтяника
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