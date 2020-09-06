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Сегодня в России в 55-й раз отмечают День нефтяника

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Сегодня в России в 55-й раз отмечают День нефтяника Фото: Олег Яровиков

Сегодня в России отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности. Он отмечается с 1980 года в первое воскресенье сентября.

В этом году у профессионального праздника газовиков и нефтяников России юбилей, даже двойной.

Официальным годом рождения Дня нефтяника считается 1980-й, когда указом Президиума Верховного Совета СССР этот праздник получил статус государственного.

При этом ежегодный праздник «Всесоюзный День работников нефтяной и газовой промышленности» также указом Президиума Верховного Совета учрежден еще 55 лет назад, 28 августа 1965 года.

Тогда же законодательно закреплена и дата празднования — первое воскресенье сентября. Так руководство страны отметило выдающиеся заслуги тружеников отрасли в обеспечении потребностей фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны, в послевоенном восстановлении страны и надежном снабжении отечественной промышленности и населения энергоресурсами всех мастей.

По другим источникам, появление праздника было связано с началом широкомасштабного освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири, пишет «Российская газета».

Как сообщал «Башинформ», нефтяная отрасль — ключевая для Башкирии, формирующая 38,4% объема отгруженной продукции, 42,7% прибыли, 53,7% экспорта, 20% инвестиций в основной капитал.

В республике сконцентрировано около 200 нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, включая малые и средние предприятия. В регионе имеется развитая сеть научных, проектных и образовательных специализированных учреждений.

В нефтедобыче и нефтепереработке в прошлом году было занято 34,8 тысячи человек — 13% от общей численности работников промышленного сектора, и 3,2% от средней численности работников в целом по республике.

В прошлом году Башкирия по уровню добычи находилась на 8 месте в стране, перерабатывала 8,8% российской нефти, производила 12,8% автомобильного бензина и 11,4% дизельного топлива.

Галина Бахшиева
Теги: день нефтяника
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