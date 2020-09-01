Писатель и путешественник Камиль Зиганшин поднял на горе Белуха флаг Башкирии
Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным
Известный уфимский писатель и путешественник Камиль Зиганшин поднял флаг Республики Башкортостан в массиве самой высокой вершины азиатской части России — горе Белуха.
«В марте этого года, в день своего семидесятилетия, я дал обещание, что обязательно поднимусь на Белуху. И вот 20 августа это свое обещание выполнил», — признался агентству «Башинформ» Камиль Зиганшин. — Гора Белуха находится на Алтае — географическом центре Евразийского континента. Она равноудалена от Северного Ледовитого, Индийского и Тихого океанов. В этих местах искали вход в Шамбалу и Беловодье старообрядцы и последователи Рериха. Этот богатый величественными хребтами, порожистыми реками и плодородными долинами горный край считается прародиной многих кочевых народов, в том числе и башкир», — рассказал путешественник.