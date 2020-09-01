Фото: «Учалинская газета» В Башкирии журналисты районной газеты помогают собрать первоклассников в школу Фото: «Учалинская газета»

В городе Учалы журналистский коллектив районного издания «Учалинская газета» к 1 сентября приобрел школьную форму и обувь двоим первоклассникам — Эльвире Губайдуллиной и Ильнуру Абхаликову. Как рассказали в издании, Эльвиру отец воспитывает с десятимесячного возраста один. А мама Ильнура временно оказалась без работы, в семье есть еще один несовершеннолетний ребенок, которого также нужно подготовить к школе.

«Мои коллеги не первый год вносят свою посильную лепту в сбор средств в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу». В прошлом году, к примеру, мы подготовили к школе двух школьниц из семьи погорельцев. Надеемся, что эта добрая традиция всегда будет находить отклик в сердцах людей. Сколько радости мы видим в глазах ребятишек, а это дорогого стоит», – говорит руководитель Учалинского информационного центра Фаниса Тагирова.

Республиканская акция «Собери ребенка в школу» проводится в республике уже в десятый раз. За это время помощь оказана многим детям, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации. Только в Учалинском районе в этом году за помощью обратились родители 112 детей.