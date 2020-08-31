В Башкирию ненадолго придет холодный арктический фронт

В середине текущей недели ожидается вторжение арктического фронта. Он пройдет через территорию республики 2 сентября, вызвав дожди и порывы ветра. Однако такие явления повсеместными не будут, температура понизится до +18, +23°. Во второй половине недели днем до +13, +19, ночью до +2, +8°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2.

В конце недели температура воздуха начнет повышаться. В области мощного антициклона атмосферное давление будет высоким, осадки маловероятны, сообщает Башгидрометцентр.