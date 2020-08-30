Башстат подсчитал, сколько в Башкирии школьников, студентов и преподавателей

В минувшем учебном году в Башкирии с 4-миллионным населением работали 1318 школ, в которых учились 488,3 тыс. детей и подростков (из них 1320 учились в 9 частных школах).

В 96 ссузах учились 78,3 тыс. студентов— будущих специалистов (из них 4,9 тыс. — в 7 частных заведениях), 25,9 тыс. учащихся — будущих рабочих.

В 10 вузах Башкирии (из них 2 негосударственных) и 18 филиалах обучались 97,2 тыс. студентов (92,7 тыс. – в государственных).

В сфере образования работают 115 тыс. человек (11% работающих в республике): 33,9 тыс. школьных учителей, 4,6 тыс. преподавателей ссузов, 4,9 тыс. преподавателей вузов.

Также в регионе функционируют 215 организаций дополнительного образования, в которых занимаются 285,8 тыс. детей, в том числе 48,7 тыс. – в музыкальных и художественных школах, подсчитал Башстат к 1 сентября.