Последние дни лета в Башкирии порадуют солнцем и теплом

Последние дни лета будут радовать жителей Башкирии солнцем и теплом. По прогнозам синоптиков, 30, 31 августа погоду в республике по-прежнему будет определять теплая воздушная масса.

«Преобладающая температура воздуха в ночные часы до 12-18 градусов, в горных районах до 8. Днем — от 26 до 31 градуса, по северу республики до 23. Короткие дожди наиболее вероятны в западных и северо-западных районах республики», — рассказали в Башгидрометцентре.

Теплым обещает быть и День знаний — 1 сентября.