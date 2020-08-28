В Башкирии учреждены стипендии главы республики для особо одаренных учащихся

В Башкирии особо одаренные учащиеся, добившиеся лучших результатов в учебе, спорте и творческой деятельности, будут получать стипендии главы республики. Соответствующий документ о внесении изменений в указ президента Башкортостана от 1999 года опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2020-2021 учебном году размер стипендии составит 3000 рублей. Материальную поддержку ежемесячно будут получать 100 школьников.

Лучших учащихся республики определит Республиканская комиссия по итогам открытого конкурса на муниципальном и республиканском уровнях.