Журналист Мавлида Якупова стала почетным гражданином города Сибая

Фото: предоставлено Мавлидой Якуповой





Фото: предоставлено Мавлидой Якуповой

На прошедшем в Сибае «Инвестсабантуе – 2020» город горняков чествовал своих земляков, которые вложили много труда, сил и энергии в его становление и развитие. В числе тех, кому присвоено высокое звание Почетного гражданина Сибая, наряду со строителем, врачом-хирургом, педагогом, председателем ТОС, горняком и наша коллега — журналист, в прошлом редактор газеты «Сибайский рабочий» и собственный корреспондент «Известий Башкортостана» по Зауралью, а ныне ответственный секретарь Союза журналистов РБ Мавлида Якупова. «Тысячи тонн словесной руды» опубликовано ею за полувековой журналистский стаж в самых разных изданиях республики и страны, прославляющих родной город и его жителей.

«Я и сегодня живу Сибаем, хотя уже 23 года проживаю в Уфе. До сих пор мне звонят с просьбами, за советом сибайцы, мои прежние авторы и читатели. Я ни с кем и никогда не прерывала связи. Там мои родственники, читатели, друзья, однокурсники, соседи. Любой визит в Сибай — это встреча с журналистами-коллегами в «Сибайском рабочем», где проработала 21 год, с земляками. Любимой темой и «вечным зовом» для меня были и остаются Сибай и мои земляки – сибайцы», — призналась Мавлида Якупова агентству «Башинформ».