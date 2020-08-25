В Башкирии стартовала подготовка к Всемирному дню чистоты #СДЕЛАЕМ2020

В Башкирии начали готовиться к проведению Всемирного дня чистоты #СДЕЛАЕМ2020, сообщили в Минэкологии региона.

В рамках этого дня планируется провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», в котором примут участие все регионы страны. В ходе этой масштабной экоакции, в честь Великой Победы во всех регионах России посадят деревья в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В Башкирии акцию планируется провести 19 сентября.

«Эта дата выбрана не случайно, поскольку именно 19 сентября во всем мире пройдет Всемирный день чистоты или #СДЕЛАЕМ2020, в котором наша республика примет участие уже третий год. Объединив общественные институты, бизнес, муниципалитеты, государственные органы, жителей в одну команду, мы сделаем регион чище», — заявил представитель Минэкологии Башкирии Ринат Фаткуллин.

Как отметили в ведомстве, Башкирия традиционно лидирует по количеству участников «зеленой» акции — более 130 тысяч человек ежегодно.

«В этом году из-за пандемии коронавируса будем делать упор на локальные уборки», — добавил Фаткуллин.

Всемирный день чистоты — это ежегодная социальная программа действий, направленная на борьбу с мусором. Акцент при этом сделан на очистку лесов, полян, берегов рек и озер. Там, где это возможно, организуется раздельный сбор отходов.

Кроме того, участники проводят просветительские акции, рассказывают о современной системе обращения с отходами, раздельном сборе и переработке мусора, пропагандируют экологичный образ жизни.

Муниципалитетам уже рекомендовано начать подготовку к акции на местах, определить территории под посадку крупномерных деревьев, обеспечить необходимое количество инвентаря, посадочного материала и грунта, спецтехники, а также обеспечить информационную поддержку.

Напомним, в прошлом году в акции Всемирный день чистоты #Сделаем2019 участвовали свыше 150 тысяч жителей Башкирии, собравшие в общей сложности около 25 тысяч кубометров мусора.