Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии детей начинают прививать от гриппа Фото: ИА «Башинформ»

В республику поступают противогриппозные вакцины для иммунизации детей в объеме 160 тысяч доз. Это обеспечит охват иммунизацией около 30% детского населения республики.

Как сообщила министр здравоохранения региона Ирина Кононова, вакцинация детей начнется с 25 августа. Также за счет средств бюджета планируется привить работников образовательных учреждений, медработников, лиц старше 60 лет, студентов, подростков призывного возраста, работников бюджетной сферы — социального обслуживания.

По информации Роспотребнадзора РБ, в республике ежегодно регистрируется от 600 тысяч до 1 млн случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В настоящее время заболеваемость находится на неэпидемическом уровне, но в сентябре обычно уже начинается сезонный рост заболеваемости. В прошедший сезон эпидемия наблюдалась в течение 9 недель с 27 января по 29 марта. Гриппом и ОРВИ в республике заболели свыше 270 тысяч человек, среди них детей -175 тысяч. Эпидемия была вызвана гриппом В и А(H1N1)2009.

Вакцинация считается наиболее эффективным методом профилактики гриппа. В предэпидемический сезон 2019-2020 годов в регионе было привито против гриппа 1 894 618 человек или 46,8% от численности населения республики, в том числе 370 тысяч детей.

По заключениям специалистов, предстоящий сезон гриппа и простуды может быть осложнен COVID-19.