Фото: ФФ РБ «Маски-шоу»: в Уфе пройдет первая после карантина выставка кошек Фото: ФФ РБ

В Уфе 29-30 августа пройдет выставка кошек, сообщили в Фелинологической федерации Башкирии. «Жизнь начинает налаживаться, мероприятия продолжаются, но обязательно с соблюдением социальной дистанции и санитарных мер, — рассказали организаторы. — На выставку заявились множество пород: мейн-куны, бобтейлы, сфинксы, рексы, тайские, сибирские, шотландские и британские кошки».

Кроме кошек, на выставке обещают показать других домашних питомцев: щенков, хорьков, грызунов, пауков и тараканов.

Выставка состоится в следующие выходные на площадке комплекса «ВДНХ-Экспо» с 10.00 до 18.00. Посещение допускается только в масках и перчатках. Билет стоит 300 руб., детский – 200 руб., дети до 7 лет бесплатно, пенсионерам скидка.