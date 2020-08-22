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В башкирском Кушнаренково обнаружили уникальную находку

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

При реконструкции центральной площади в Кушнаренково обнаружили уникальную находку — старинную брусчатку, сообщил на своей странице в соцсетях глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин.

По его словам, как только началось благоустройство центра села, предполагалось, что под многолетними слоями асфальта может быть мощеная дорога. Такое предположение основывалось на том, что еще несколько веков назад Кушнаренково являлось центром торговли. Здесь была пристань, хранились огромные запасы зерна, располагались местное, судебное и полицейское управления, имелись почта и телеграф.

Основатели села – купцы Топорнины и Грибушины — известны не только как торговцы. Они были еще и меценатами. Помимо строительства в Кушнаренково церкви и больницы, они же позаботились и о мощении сельских улиц. Благодаря им, дороги в селе мостили булыжниками. Местные жители могли спокойно ходить по чистым и ровным улицам, а телеги с товаром не увязали в грязи.

«Считаю, что мы должны сохранить память об этой дороге для наших детей и внуков. Поэтому часть брусчатки из нее мы используем для строительства «сухого пруда» из камней, который органично впишется в концепцию обновленного центра села. Небольшой участок площади очистим от старого асфальта и земли и сделаем спуск к части старинной дороги. Каждый житель и гость нашего района сможет окунуться в прошлое. Не только увидеть своими глазами, как выглядели в прошлом дороги, но и пройти по ней несколько шагов», — добавил Руслан Гизатуллин.

Галина Бахшиева
Теги: брусчатка
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