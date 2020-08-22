Фото: Валерий Шахов Питерский скульптор подарил Уфе макет памятника Шаймуратову для Советской площади Фото: Валерий Шахов

В Республиканском музее Боевой Славы в Уфе открылась выставка одного экспоната «Наш герой», посвященная легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову.

Автор выставки — скульптор, член Союза художников России, уроженец Башкирии Илья Литвинов, ныне проживающий в Санкт-Петербурге.

«В прошлом году Илья Литвинов подарил нашему музею небольшой бюст Шаймуратова, который он создал 11 лет назад. Сейчас он передает на хранение в музей модель, фигуру Шаймуратова, изображенного верхом на коне», — рассказал «Башинформу» директор Республиканского музея боевой славы Ильшат Утяев.

Планируется, что выставка «Наш герой» будет работать вплоть до празднования Дня Республики.

«Чем она примечательна? В первую очередь, тем, что мы впервые проводим выставку одного экспоната», — добавил Ильшат Утяев.

Как подчеркивают эксперты, в скульптурной работе Ильи Литвинова образ Минигали Шаймуратова представляется наиболее точным.

Между тем, как рассказал собравшимся сам автор композиции, организация выставки одного экспоната произошла спонтанно, «поскольку я привез эту работу просто в дар музею».

Здесь же, в ходе презентации выставки «Наш герой» Илья Литвинов представил присутствующим свой проект — «Концепцию развития Советской площади в Уфе».

«Недавно я увидел пост главы республики о том, каким он хочет увидеть памятник Шаймуратову. И вместе с архитектором Евгением Черепахиным мы разработали свою концепцию благоустройства площади имени генерала Шаймуратова﻿, — рассказал скульптор. — При разработке учитывали первоначально утвержденный проект, который на момент презентации уже находится на стадии реализации».

По словам Литвинова, на идею сделать композицию статичной, а не динамической, их натолкнула одна из архивных фотографий Шаймуратова, где он сидит на коне перед боем.

«Я изучил очень много архивных фотографий полководцев Красной Армии, снятых перед боем. Они все абсолютно спокойные, с бесстрашием в глазах. Именно этот дух бесстрашия и воинского покоя я хотел отразить в своей работе, потому что военачальник не может быть суетным: от него зависит исход сражения. Я надеюсь, что все это мне удалось передать», — заявил Илья Литвинов.

Лаконичная композиция постамента концентрирует внимание на скульптуре. Постамент расположен на кургане — символе воинских захоронений. У подножия монумента фонтан в виде скульптурной композиции.

Портретное сходство передано максимально близко к оригиналу и отражает внутреннее состояние воина. Черты лица излучают спокойствие и бесстрашие, так свойственное великим полководцам. А непоколебимая статичность композиции гармонично завершает архитектурный ансамбль площади.

По проекту, представленному Литвиновым, высота памятника Герою России Минигали Шаймуратову составляет 4,2 метра.

«Самое важное в скульптуре — заряжать окружающее пространство определенным духом. Если это есть, то скульптура уже начинает жить своей жизнью, — добавил скульптор. — Накануне мы обратились к главе Башкортостана с просьбой рассмотреть наш вариант, нашу концепцию благоустройства площади имени генерала Шаймуратова. Надеемся быть услышанными».