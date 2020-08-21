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Жители Башкирии смогут увидеть сближение Сатурна, Юпитера и Луны

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Уфимского планетария

Жители Башкирии смогут увидеть сближение Сатурна, Юпитера и Луны Фото: сайт Уфимского планетария

Ночью 28 и 29 августа рядом с Юпитером и Сатурном будет проходить растущая Луна. Как сообщили в Уфимском планетарии, Юпитер как самая яркая «звезда» виден вечером не так высоко над южным горизонтом в созвездии Стрельца, слева недалеко от него видна ещё одна менее яркая «звезда» – это Сатурн.

Видны эти планеты в конце августа вечером до полуночи, а после полуночи они уже заходят за горизонт.

28 августа Юпитер будет виден выше и левее Луны, а 29 августа Луна уже удалится от него и будет видна рядом с Сатурном.

ИА «Башинформ»
Теги: Уфимский планетарий
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