Доля обработки ТКО в Башкирии составляет 18%: какие решения предложили на инвестфоруме

Сессия «ЭКОSAVE. Экология промышленности» состоялась 19 августа в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020» и стала одной из самых злободневных площадок форума.

Главная тема для обсуждения участниками — работа системы обращения с отходами производства и потребления. Серьезной проблемой, является отсутствие развитой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, представляющей собой ряд взаимосвязанных мероприятий по их сбору, накоплению, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению.

Доля обработки отходов на сегодняшний день в Башкортостане составляет лишь 18%, утилизации — менее 2% от ежегодно генерируемого объема. Отсутствие полноценной системы раздельного сбора и утилизации приводит к ежегодным финансовым потерям, образующимся при захоронении 80% необработанных ТКО, 20% из которых — это ценное вторсырье, а 60% могут служить топливом или компостом.

Преградой на пути развития индустрии утилизации отходов является недостаток финансовых ресурсов на строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, отвечающих современным экологическим требованиям. Инфраструктура обращения с отходами в республике представлена 14 мусоросортировочными комплексами, 33 полигонами для захоронения ТКО (8 из которых заполнены более чем на 90%), объекты утилизации ТКО в республике вообще отсутствуют.

Низкая доля обработки и утилизации отходов приводит к росту количества объектов их размещения, создавая проблему расширения территорий, занимаемых свалками и полигонами. Наибольшую опасность представляют несанкционированные свалки, их на территории республики на сегодняшний день более 2000. Решать проблемы переработки планируется, прежде всего, путем привлечения в эту сферу частного бизнеса.

«Заинтересованность частного капитала в сфере переработки отходов определяет высокая зависимость рентабельности от регулярности и достаточности поступления отходных материалов и глубины переработки, — заявил заместитель министра экологии и природопользования Башкортостана Нияз Фазылов. — Поэтому огромное значение для становления индустрии утилизации отходов, когда имеющаяся инфраструктура еще не обеспечивает привлекательный уровень рентабельности, имеет строительство мусоросортировочных станций, производящих качественную сортировку отходов, наличие необходимых коммуникаций, строительство дорог, создание оптимальной логистической цепочки, организация раздельного сбора отходов».

Основными источниками финансирования сферы обращения с отходами выступают платежи собственников ТКО за услуги региональных операторов по установленному единому тарифу, а также утилизационный и экологический сборы, производителей и импортеров транспортных средств и товаров народного потребления. Реализация проектов в области развития инфраструктуры в сфере обработки и утилизации отходов возможна и на базе государственно-частного партнерства. Как отметил Нияз Фазылов, Минэкологии республики крайне заинтересовано в привлечении инвесторов в сферу обращения с отходами, готово оказывать им помощь и поддержку.

Присутствующие на сессии представители региональных операторов по обращению с ТКО, рассказали о проблемах, которые существуют в их деятельности. Так, собираемость платы за вывоз мусора составляет 70-75%. Во многих зонах до трети предприятий и организаций не имеет договоров на вывоз отходов в регоператорами. Как отметил представитель МУП «Спецавтохозяйство Уфы» Айрат Ахметов многие предприятия, особенно в сфере малого и среднего бизнеса заключают фиктивные договора с заниженными объемами, для отчетов перед проверяющими органами, а отходы вывозят на нелегальные свалки или площадки других владельцев.

Решение этого вопроса требует изменения федерального законодательства в сфере ужесточения ответственности предприятий и бизнеса за обращение со своими отходами. Также в ходе обсуждений был поднят вопрос повышения тарифов, что необходимо для реализации инвестицоннных проектов.

В продолжение сессии Республика Башкортостан и Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасного обращения с отходами I и II классов и ликвидации объектов накопленного экологического вреда на территории региона. Со стороны ФГУП «ФЭО» соглашение подписал первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов Максим Корольков, со стороны республики — заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов.

«Нам поручена важнейшая задача по созданию в стране эффективной и безопасной системы обращения с отходами I и II классов, что требует активного участия регионов. С 1 сентября предприятия Башкортостана смогут в тестовом режиме подключиться к государственной информационной системе по обращению с отходами и апробировать работу с отходами по новым правилам, которые стартуют с 1 января 2022 года», — отметил Максим Корольков.

В ходе встречи стороны договорились о реализации совместных пилотных проектов в рамках формирования современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов, проектов по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, участии в развитии и внедрении новых технологий в сфере охраны окружающей среды и формировании культуры рационального обращения с отходами производства и потребления.

«Наша республика является участником федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» национального проекта «Экология». Для формирования инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с опасными отходами, были внесены поправки в действующий Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», согласно которому корпорация по атомной энергии «Росатом» назначена федеральным оператором по обращению с опасными отходами, — рассказал Ильшат Фазрахманов. — При построении системы обращения с опасными отходами на территории республики федеральный оператор позволит контролировать потоки движения отходов от источника их образования до места обработки, обезвреживания, утилизации или размещения, а также выстраивать оптимальную логистику».