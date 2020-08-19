Радий Хабиров поздравил жителей Сибая с 65-летием города
Фото: Олег Яровиков
Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил жителей Сибая с 65-летием города и вручил государственные награды. Среди награжденных Почетной грамотой Башкортостана — индивидуальный предприниматель Зульфира Газизова, председатель Башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин, технолог ООО «Фортуна» Светлана Дильман, оператор швейного оборудования ООО «Учалинская швейная фабрика» Светлана Конева, директор ООО «Учалинская швейная фабрика» Файруза Степаненко, начальник отдела культуры администрации Сибая Ильшат Султангареев, инженер по горным работам подземных участков непубличного АО «Башкирское шахтопроходческое управление» Артур Узянбаев.
«От души поздравляю всех сибайцев с этим замечательным праздником! Каждый раз говорю вам: спасибо за вашу выдержку. За то, что вы самые настоящие и чудесные люди, – сказал Радий Хабиров. – Мы с вами всегда будем вместе – и в печали, и в радости. Желаю городу успехов и процветания!».
Перед началом праздника Радий Хабиров принял участие в закладке памятной плиты в честь второго Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020». Вместе с Главой Башкортостана в торжественной церемонии участвовали первый вице-премьер Правительства РБ Андрей Назаров и мэр Сибая Рустем Афзалов.
Фестиваль завершился праздничным концертом с участием звёзд башкирской эстрады.