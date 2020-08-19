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Радий Хабиров: «Цель инвестсабантуя – чтобы бизнес Зауралья эффективно развивался»

ПОЛИТИКА

Для Башкортостана проведение инвестсабантуя в Сибае очень важно и мы хотим создать среду для того, чтобы бизнес здесь развивался, сказал глава Башкортостана Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-подхода.

«Я не очень верю, что сюда приедет уж очень много предпринимателей из Уфы или из других городов. Поэтому надо здесь создавать среду, чтобы местные предприниматели эффективно развивались. В этом и есть цель инвестсабантуя. Любое мероприятие, любое действие нужно раскручивать. Это надо делать постоянно, регулярно, периодично. Поэтому не буду скрывать, мы много думали, проводить или не проводить форум в этом году. Но эпидемиологическая обстановка в республике позволяет это сделать. Всё остальное сегодня зависит от ответственности человека за свое здоровье. Поэтому здесь каждый должен соблюдать масочный режим и все санитарно-эпидемиологические требования», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что особая экономическая зона «Алга», которая сейчас создается в Ишимбайском и Стерлитамакском районах, станет локомотивом.

«Но поскольку там всего лишь 400 га земли, она всё-таки станет локомотивом прежде всего для промышленного сектора Салавата, Стерлитамака, Ишимбая и расположенных рядом районов. Мы думаем о создании новой экономической зоны в другой части Башкортостана. У нас республика очень большая. Разумеется, пока это только наши планы. Потому что пока мы не разовьём ОЭЗ «Алга», не покажем там реальные предприятия, конечно, не будем предлагать создание новой особой зоны. Мы должны правительству России сказать: «Спасибо за доверие, вот, пожалуйста, идёт рост предприятий». Как только это произойдёт, будем двигаться дальше, искать новые возможности для роста».

По словам главы региона, в республике используется практически весь инструментарий по поддержке иностранных инвестиций, который существует в российском законодательстве.

«Но есть и одно преимущество – у нас действует особая экономическая зона «Алга», в которой для иностранных предпринимателей предусмотрен целый ряд льгот и всевозможных послаблений. Поэтому добро пожаловать! Кстати, туда уже заходят иностранные инвесторы – швейцарские и турецкие фирмы ведут с нами переговоры. Так что у нас есть всё, чтобы инвесторы работали спокойно», — сказал Радий Хабиров.

Азат Гиззатуллин
Теги: инвестсабантуй
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