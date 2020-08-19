Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.43 ↑

EUR 87.34 ↓

19 августа Среда

Уфа   °

Молния
19.08.20: всего с COVID-19 - 7402, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 6587, количество умерших - 27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия стала одним из 5 пилотных регионов по реализации Национальной социнициативы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Башкирия стала одним из 5 пилотных регионов по реализации Национальной социнициативы Фото: Олег Яровиков

Башкортостан вошел в число пяти пилотных регионов России по реализации Национальной социальной инициативы (НСИ). Она поможет решить вопросы избавления от административных барьеров, с которыми до сих пор сталкиваются люди в социальной сфере.

Инициатива включает комплекс мер, направленных на внедрение современных социальных стандартов жизни граждан, разработанных на основе общественно-частного и государственно-частного партнерства.

Генеральный директор Агенства стратегических инициатив Светлана Чупшева, выступая на деловой площадке второго Инвестсабантуя «Зауралье – 2020», посвященного запуску национальной социальной инициативы, отметила, что в рамках НСИ планируется существенно ускорить развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере, расширить диапазон мер господдержки инвестиций в социальную инфраструктуру нового поколения. В числе предлагаемых инициатив: расширение доступа бизнеса и НКО к оказанию социальных услуг гражданам, введение специального налогового режима для частных социально ориентированных предприятий.

﻿«Механизм позволил бы в конкретных ситуациях найти проблемные зоны и отыскать регионам лучшие практики: и по оказанию первичной медпомощи, и получению амбулаторной помощи, о том, как быстро найти работу через службу занятости, устроить ребенка в школу или детсад и так далее. Во главе всего должен быть человек, а не получатель социальных услуг. Необходима структурная перестройка социальной сферы, которая пока еще остается во многом «собесовской», недореформированной с советских времен, — пояснила Чупшева.
10 августа президент России Владимир Путин дал срок до 1 декабря на разработку и апробацию механизмов Национальной социальной инициативы, которые начнут действовать во всех регионах с 2021 года.

В АСИ считают, что вместо грантов необходимо открыть доступ социально ориентированным НКО к получению заказов на оказание социальных услуг. Кроме того, АСИ предлагает принять новые стандарты социальных услуг и стандарты социального развития территорий, включающие строительство новой современной социальной инфраструктуры и формирование комфортной социальной среды.

По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, важно, что регионы смогут обмениваться лучшими наработанными практиками. В частности, республика имеет хороший опыт реализации социального контракта, на который направила полмиллиарда рублей из бюджета. Есть и другие положительные примеры социальных проектов.

Помимо Башкортостана, Национальная социальная инициатива будет запущена в Нижегородской, Калининградской, Новгородской и Кемеровской областях.

Азат Гиззатуллин
Теги: инвестсабантуй
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Нам надо забирать БСК в свои руки, брать контроль над ним» - глава Башкирии Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил вернуть республике контроль над «Башкирской содовой компанией» (БСК), увеличив долю республики в уставном капитале
В Сибае начал работу второй всероссийский инвестсабантуй «Зауралье-2020»
Сегодня в Сибае открылся второй всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020». Основным пунктом деловой программы форума станет пленарное заседан
На трассе в Башкирии водитель погубил супругу, уснув за рулем
Авария на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии утром 17 августа унесла жизнь женщины. По предварительным данным, на 1547 км автодороги, недалеко от пос
Без репрессий и экстремистов. О чем договорились Хабиров и защитники Куштау. Главное
В понедельник вечером глава Башкирии Радий Хабиров встретился с экологическими активистами и членами СПЧ. На встрече более двух часов обсуждалась ситуаци
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть