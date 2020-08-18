В Башкирии ищут туриста из Татарстана, пропавшего после спуска с горы Иремель.

Как сообщил в соцсетях предприниматель Комил Сиразетдинов, 44-летний житель села Актаныш Татарстана Ильшат Салахов 14 августа со своими друзьями прибыл на гору Иремель в Белорецкий район. По словам своих спутников, мужчина пропал 15 августа при спуске с горы. По их предположениям, он мог самостоятельно спуститься в село Тюлюк Челябинской области. Но вот уже третий день о нем нет никаких известий.

По информации инспектора природного парка «Иремель» Сергея Сиротина, турист, действительно, 15 августа, примкнув к неизвестной туристической группе, самостоятельно спустился к кордону. С подножия горы на машинах они добрались до н.п. Тюлюк.

Сейчас пропавшего разыскивают в этом селе.