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17.08.20: всего с COVID-19 - 7337, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 6513, количество умерших - 27
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Коронавирус в Башкирии: «Плюс-минус один-два человека»; могут заболеть учителя

ОБЩЕСТВО

Башкортостан готовится ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

В Башкирии за последние сутки 35 человек заболели COVID-19, 32 — пневмонией, информировало 17 августа Министерство здравоохранения региона. Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 7 337 человек. Из них выздоровели 6 513, 11 человек — за последние сутки. Сейчас в стационарах лечатся 115 инфицированных. В тяжелом состоянии 10 человек, три пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Амбулаторно лечение получают 682 человека. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего умерло 27 больных коронавирусом.

О стабилизации ситуации с COVID-19 и снятии ограничений. Также 17 августа на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров заявил, что Башкирия готовится ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу.

«Давайте прожмем ситуацию до 1 сентября. Нам надо выйти (ко второму этапу снятия ограничений — прим. ред.) с неким запасом, более укрепившись и с меньшим количеством заболеваний, — отметил Хабиров. — Да, действительно, у нас по показателям идет уменьшение количества пневмоний. Это один из очень важных для нас индикаторов и он нам позволяет надеяться на лучшее. Ситуацию по общему количеству инфицированных также держим в одинаковом состоянии, примерно плюс-минус один-два человека», — рассказал он. Глава региона также сообщил, что сегодня, 18 августа, он проведет заседание оперштаба по коронавирусу, на котором заслушает коллег о принимаемых мерах безопасности в транспорте, МФЦ, больницах и ТЦ.

Ожидается сложный эпидсезон. В то же время, по словам Радия Хабирова, первые три недели сентября в условиях не остановившейся эпидемии коронавируса ожидается сложный эпидемиологический сезон. Руководитель республики заявил, что с наступлением осени, с открытием школ и других образовательных учреждений, сезон гриппа и простуды будет осложнен COVID-19, и призвал глав муниципалитетов сделать все возможное, чтобы не допустить очагов и вспышек инфекции в учебных заведениях.

«Дети бессимптомно болеют, но они могут быть носителями инфекции. Я боюсь, что могут заболеть учителя, среди которых много пожилых, 65+. Это будет серьезнейший удар по их здоровью, и мы можем просто потерять учителей», — сказал на совещании в правительстве Радий Хабиров. В связи с этим в 496 школах Башкирии соблюдение всех требований санитарно-эпидемиологических норм, масочного режима для преподавателей, проведение регулярной дезинфекции будут контролировать медицинские инспекторы из числа студентов-медиков. Для них это будет засчитываться как практика, пояснил глава региона.

Уфимцам, переболевшим COVID-19, советуют привиться от гриппа. «Тем более в этом году включены четыре новых штамма противогриппозной вакцины, с которыми последние три года россияне не встречались», — сказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина. Решение о вакцинации будут принимать лечащие врачи. На 17 августа в Уфе зарегистрировано 2 864 случая заражения COVID-19. Прирост за последние сутки составил 22 человека.

Стало известно, когда заработают все садики. Напомним, с началом пандемии по COVID-19 в Башкирии работа детских садов была приостановлена. Были открыты только дежурные группы в нескольких учреждениях. Как информировала 17 августа в соцсетях начальник отдела дошкольного образования Минобразования Башкирии Алина Галина, «с 1 сентября детские сады заработают в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований». По данным ведомства, в республике 1 027 детских садов.

«Было не просто». 17 августа из Киргизии вернулась группа медработников республики во главе с замминистра здравоохранения Башкирии Евгением Кустовым. Башкирские врачи, имеющие опыт в лечении пациентов c COVID-19, были направлены в Киргизию на помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По словам Евгения Кустова, работа велась в 31 медицинском учреждении страны. «Мы посетили все семь регионов Кыргызстана, два самых крупных города республики. Было не просто, больные разной степени тяжести, — рассказал руководитель группы Евгений Кустов. — На встрече в правительстве президент Кыргызстана поблагодарил нас за сделанную работу, мы ответили благодарностью за теплый прием». Всего специалисты осмотрели более 4 тыс. человек, выписали из стационаров 615 пациентов, подготовили на выписку 594.

Ранее врачи из Башкирии ездили помогать коллегам и больным новой коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесию и Амурскую область.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, снятие ограничений, COVID-19, грипп, врачи, вакцинация
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