Уфимцам, переболевшим COVID-19, посоветовали привиться от гриппа

О вакцинации населения Уфы, переболевшего новой коронавирусной инфекцией, решение будут принимать лечащие врачи. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина посоветовала всем обладателям антител привиться от гриппа.

«Тем более в этом году включены четыре новых штамма противогриппозной вакцины, с которыми последние три года россияне не встречались», — сказала Галина Пермина.

Отметим, что на 17 августа в Уфе зарегистрировано 2 864 случая заражения COVID-19. Прирост за последние сутки составил 22 человека.